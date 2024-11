Ministro: Imagens mostram que autor de explosões não queria se suicidar

0:00 / 0:00

Vice-governadora do DF não vê relação entre explosões e 8/1: 'Ato isolado'

As explosões na praça dos Três Poderes causadas por Francisco Wanderley Luiz não têm relação com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, afirmou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, em entrevista ao UOL News na manhã desta quinta-feira (14).

Acredito que o ato de ontem (quarta-feira) foi um ato isolado. No dia 8 de janeiro existiu uma manifestação, existiu uma outra situação, acho que com outras características. O ato de ontem foi um ato isolado, que precisa ser investigado até para saber realmente se teve apoio, se teve suporte, mas com percepções totalmente diferentes.

Celina Leão, vice-governadora do DF

Assista à entrevista: