Explosões em Brasília às vésperas do G20 estragam a festa de Lula

As explosões na Praça dos Três Poderes e no estacionamento da Câmara, na noite de ontem (13), ocorrem a poucos dias do G20, com líderes mundiais desembarcando no Rio de Janeiro. A coluna apurou que o presidente Lula (PT) havia pedido para reforçar a segurança para proteger os chefes de Estado, mas também para preservar a imagem do país.

Francisco Wanderley Luiz — candidato derrotado a vereador pelo PL em Rio do Sul (SC), em 2020 — se aproximou da entrada do STF (Supremo Tribunal Federal) por volta das 19h30 e ativou os explosivos que tinha no corpo. Segundo o relato de um segurança da Suprema Corte, o homem circulou pelo local com "atitude suspeita" e deitou no chão para esperar as bombas explodirem. Um carro também explodiu no estacionamento da Câmara.

O G20 e a COP30, em Belém, são as apostas de Lula para ganhar protagonismo internacional.