Por que Argentina teve que colocar nota de 20 mil pesos em circulação?

Ao todo, são 258 cédulas por habitante. O número seria muito acima do que o praticado em países vizinhos, segundo o jornal. O levantamento do La Nación mostrou que no Chile o valor é de 68 cédulas per capita e, no Brasil, o número é 35.

Foram emitidas 230 milhões de notas de 20 mil pesos nesta primeira leva. Segundo o Clarín, o BCRA ainda quer emitir mais 540 milhões de notas desse valor para serem distribuídas entre março e julho do ano que vem.

As notas levam a imagem de Juan Bautista Alberdi, uma figura importante da Argentina. Ele foi advogado, diplomata, economista, escritor, filósofo, jornalista e político no país. Ele foi fundamental para a formulação da Constituição do país, em 1853. No verso da nota aparece a estampa da província de Tucumán, onde ele nasceu.