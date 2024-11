Funcafé: banco cooperativo e instituições financeiras terão acesso a R$ 1,135 bi

São Paulo, 18/11 - Foi publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União (DOU), edital de credenciamento nº1/2024 - UASG 130137, que trata da contratação de instituições financeiras do Sistema Nacional de Crédito Rural para atuar como agentes financeiros do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Em resumo, o edital garante o direcionamento de cerca de R$ 1,136 bilhão para as cooperativas de crédito que serão beneficiadas por meio da Cooperativa Central de Crédito - Central Crediminas, de bancos cooperativos e demais instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural, atendendo diretamente as necessidades dos pequenos produtores de café. Os interessados terão, a partir da próxima sexta-feira (22) até o dia 28 de novembro, para enviar as propostas de contratação dos recursos. Demais informações podem ser obtidas por meio do email: funcafe-contratos@agro.gov.brA medida é uma iniciativa de representantes do setor cafeeiro, liderados pelo Conselho Nacional do Café (CNC) e pela Comissão Nacional do Café da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O presidente do CNC, Silas Brasileiro, disse em nota que a redistribuição foi uma conquista importante para as cooperativas singulares."A gestão eficaz do CNC, da CNA e o apoio de todos os membros do Comitê Técnico do CDPC, foi fundamental para a aprovação dessa medida, garantindo que os recursos do Funcafé sejam distribuídos de forma justa e eficiente, beneficiando especialmente os pequenos produtores e fortalecendo a sustentabilidade da cafeicultura. A atuação proativa das entidades do setor demonstra o compromisso em defender os interesses dos produtores de café e promover o desenvolvimento sustentável da atividade no Brasil."