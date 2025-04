Como funciona o 'golpe da oração', aplicado em idoso no Rio de Janeiro

Um aposentado de 77 anos foi mantido refém por criminosos por cerca de duas horas depois de cair no golpe da oração em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Idoso foi abordado por um homem ao sair de agência bancária na manhã da última terça-feira. O homem ofereceu orações com a promessa de "multiplicar" o dinheiro do aposentado. O aposentado acreditou e entrou em um carro onde estavam outros dois criminosos, informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Durante mais de duas horas, o trio circulou pela cidade com o idoso no banco traseiro. Eles retiraram R$ 900 da carteira dele e tentaram usar seus cartões bancários, mas não conseguiram sacar mais valores porque o homem, segundo a polícia, não lembrava as senhas.