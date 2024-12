Be8 compra 3 unidades da Biopar e prevê expansão de 36% na capacidade de produção

São Paulo, 2 - A Be8, líder em produção de biodiesel, anunciou, na quinta-feira, 28, a celebração de um acordo para adquirir três unidades industriais da Biopar, localizadas em Nova Marilândia (MT), Floriano (PI) e Santo Antônio do Tauá (PA). O valor do negócio não foi informado. Com a efetivação da operação, a Be8 expandirá sua atuação para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fortalecendo sua rede de distribuição, diversificando matérias-primas e a produção em diferentes geografias, informou a empresa em comunicado.A companhia também alcançará a terceira posição no ranking nacional de capacidade de produção de biodiesel. Atualmente, a Be8 opera duas usinas no Sul do Brasil e, em 2023, manteve a liderança no mercado brasileiro, comercializando cerca de 800 milhões de litros de biodiesel, o equivalente a 10,9% de participação de mercado.Fundada em 2007, a Biopar atua no setor de biocombustíveis, com foco na produção de biodiesel e glicerina. Suas operações estão distribuídas entre três unidades fabris que juntas têm capacidade anual de produção de 384 milhões de litros de biodiesel. As plantas localizadas em Floriano (PI) e Santo Antônio do Tauá (PA) tem capacidade de 90 milhões de litros cada, e a de Nova Marilândia (MT) 204 milhões de litros/ano. A empresa tem 320 colaboradores.Com a incorporação desse volume, a Be8, que atualmente tem capacidade anual de 1,08 bilhão de litros de biodiesel, aumentará seu volume total em 35,6%, consolidando sua posição de destaque no mercado nacional de biocombustíveis, totalizando 1,47 bilhão de litros de biodiesel por ano, destacou a companhia."Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Be8 de ampliação de área de atuação na produção de energias renováveis, expandindo os mercados atendidos e a nossa participação no setor", disse na nota o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella. "Esse passo reforça nosso compromisso com um futuro mais sustentável e fortalece o nosso propósito de liderar a renovação energética", completou.O presidente do Conselho de Administração da Biopar, Cidinho Santos, destacou a posição estratégica das fábricas. "Estamos felizes porque temos certeza de que a Be8 continuará com os mesmos princípios de valorização e cuidado com os colaboradores e, certamente, vai crescer e gerar mais empregos e renda para as regiões onde a Biopar está instalada", disse. "Acredito que os ativos serão muito mais valorizados com a diversificação de produtos e crescimento que os novos acionistas irão implementar", concluiu.A consumação da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao fechamento da operação.