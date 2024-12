Surto nos EUA de salmonela ligado a pepinos deixa ao menos 68 pessoas doentes

Nova York, 2 - Um surto de salmonela possivelmente ligado a pepinos contaminados deixou pelo menos 68 pessoas doentes em 19 Estados dos Estados Unidos, de acordo com autoridades federais de saúde. Ao menos 18 pessoas precisaram ser hospitalizadas, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), no sábado. Nenhuma morte foi registrada. A hipótese é de que o surto esteja relacionado a pepinos cultivados no México e vendidos nos EUA pela SunFed Produce e outros importadores. A SunFed emitiu um recall na quarta-feira para todos os tamanhos de "pepinos frescos inteiros" vendidos entre 12 de outubro e 26 de novembro. Os produtos foram distribuídos em vários Estados do país, além de partes do Canadá, informou a empresa. O recall foi realizado após a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) notificar a SunFed sobre a possível contaminação, afirmou a empresa, com sede no Arizona.De acordo com o CDC, os pepinos foram cultivados pela Agrotato, em Sonora, México. O CDC, em parceria com outras autoridades de saúde pública, identificou seis locais onde houve aglomerações de contaminação, ou seja, pessoas sem relação entre si adoeceram ao consumir alimentos no mesmo local ou evento. Os locais incluem duas casas de repouso, três distritos escolares e um restaurante, informou. Fonte: Dow Jones Newswires