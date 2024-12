Lula se reúne hoje com CEO da Neoenergia e participa de cerimônia da Nova Indústria Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem reunião nesta terça-feira, 3, com o presidente-executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, e o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, no Palácio do Planalto. Após o encontro, Lula participará de cerimônia da Nova Indústria Brasil voltado para cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais.

De acordo com a agenda da presidência, a reunião com o presidente-executivo da Iberdrola e o CEO da Neoenergia será às 10 horas no Palácio do Planalto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também estará no encontro.

Após isso, às 11 horas, Lula participará da cerimônia Nova Indústria Brasil - Missão 1: Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais.

Já no período da tarde, às 16 horas, o presidente tem encontro com o presidente e CEO da Fiserv, Frank Bisignano.

Por fim, às 17 horas, Lula se encontra com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), deputados da bancada do PT devem ter um jantar com Lula nesta terça-feira por volta das 19 horas. O local ainda deve ser definido, mas parlamentares indicam expectativa de que a reunião seja na casa do ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo, Paulo Pimenta. O compromisso, porém, não consta na agenda.