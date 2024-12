Abiarroz: exportação em novembro recua 20% em volume e 9% em receita

O Brasil exportou 111,8 mil toneladas de arroz (base casca) em novembro, 20% menos que igual mês de 2023, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A receita foi de US$ 51,3 milhões, 9% menor. "Em relação às importações, o Brasil comprou, no mês passado, 75,7 mil toneladas de arroz (base casca), com desembolso de US$ 34,9 milhões. Houve queda de 22% nas importações se comparado ao montante adquirido no mesmo mês de 2023. Na comparação com outubro de 2024, a redução no volume foi de 38%", disse a entidade em nota. De arroz beneficiado foram exportados 80,9 mil toneladas em novembro, 12,4% menos que em novembro do ano passado, com receita de US$ 36,7 milhões (+2,2%). Os principais destinos do arroz beneficiado em novembro foram Gâmbia, México, Peru, Estados Unidos, Arábia Saudita, Cabo Verde, Uruguai, Cuba, Israel e Bolívia.