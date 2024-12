Fux dá aula de jiu-jítsu para policiais do Bope e jovens no Rio

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), ministrou na manhã de sexta-feira, 13, um seminário de defesa pessoal e jiu-jítsu aos policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e jovens do projeto social Maré Top Team, do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Faixa vermelha-e-branca, Fux pratica a "arte suave" há 40 anos.

O ministro, de 71 anos, recebeu a faixa vermelha-e-branca em 2019 em Manaus, no Amazonas. A graduação na arte marcial é atingida após sete anos de faixa coral, o penúltimo passo para se tornar grão-mestre de jiu-jítsu.

"O jiu-jítsu hoje tem um reconhecimento mundial exatamente pela sua disciplina e pela sua vertente de educação dos jovens. Quantos jovens hoje estão dedicados ao jiu jítsu, quantos professores, que saíram de uma situação dificílima, e hoje estão dando aula em países estrangeiros. O jiu-jtsu é um instrumento de educação singular", afirmou o ministro à Legião da Boa Vontade (LBV), que acompanhou o 'aulão' na sexta-feira.