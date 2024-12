Governo retoma toma-lá-dá-cá, mas é Lira quem garante pacote de Haddad

No Planalto, ponderam que ele deveria ter garantido a aprovação do pacote de Haddad na quarta. Reservadamente, os críticos perguntam do que adianta a "amizade" de Guimarães com Lira se não a relação não serve para resolver "na hora que aperta".

Lula fora de combate foi mais um fator a atrapalhar o governo. Quem ficou na ativa fez o que pode. Nesta manhã, Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) ligaram para parlamentares buscando votos.

Eles queriam mostrar que o governo funciona sem Lula. Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) passou a tarde no Senado, onde legislou por oito anos, visitando gabinetes. Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e André Fufuca (Esporte) fizeram o mesmo na Câmara, de onde estão licenciados.

Até gente de segundo escalão foi acionada. Bruno Moretti, secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, conversou com parlamentares. A iniciativa ineficaz do Planalto deixou a articulação de Lira ainda mais valiosa.

Governo não se ajuda

A votação do pacote fiscal escancarou a fraqueza de José Guimarães. Mas deputados de vários partidos afirmam que ele não é o único culpado da dependência que o Planalto teve de Arthur Lira nos dois primeiros anos de governo Lula.