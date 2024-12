Justiça solta 'rei do lixo' e outros suspeitos de fraude em licitações

A Justiça Federal mandou soltar o empresário Marcos Moura, conhecido como "rei do lixo" na Bahia por controlar contratos na área de limpeza urbana com prefeituras, e outros presos na Operação Overclean, deflagrada na semana passada.

Foi solto também o vereador eleito Francisquinho Nascimento, de Campo Formoso (BA), primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), que arremessou uma bolsa com dinheiro vivo pela janela ao ser alvo da operação policial.

Moura é membro da executiva nacional do União Brasil desde junho deste ano, e filiado ao partido desde fevereiro. Ele é amigo próximo de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, e tinha contato frequente com os dirigentes do partido nos últimos meses.