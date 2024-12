Juíza dá 5 dias para MEC explicar Pé-de-Meia após reportagens do UOL

A Justiça Federal de Brasília deu cinco dias para o governo federal e a CEF (Caixa Econômica Federal) prestarem explicações em um processo que pede a suspensão dos pagamentos ao programa Pé-de-Meia, que paga mesada a estudantes do ensino médio.

A decisão é baseada em série de reportagens do UOL que revelou ilegalidades e falta de transparência no programa. Não há informações sobre de onde são os alunos beneficiados, quanto está sendo pago e o governo opera o programa à margem do orçamento da União. Com isso, o MEC decide sozinho, com base em critérios desconhecidos quanto irá gastar por mês e quais cidades irá beneficiar.

A decisão da 7ª Vara Federal de Brasília foi tomada na terça-feira (17), mas, até a manhã de hoje (19), a Caixa e a AGU (Advocacia-Geral da União) não haviam sido notificadas da decisão, segundo a Justiça.