Descarrilamento na CPTM provoca restrições pelo segundo dia seguido

Descarrilamento

Na madrugada de quarta-feira, 18, por volta das 2h10, um trem de carga da MRS Logística descarrilou na via 3, próximo à Estação Brás da Linha 11-Coral da CPTM. As causas do acidente estão sendo investigadas pela CPTM e MRS, qualquer ilação sobre a causa do descarrilamento neste momento não tem nenhuma relação com a verdade dos fatos. O trem já foi retirado da via.

A companhia disse que solicitou nesta quinta-feira dez ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) entre as estações Brás e Tatuapé. Outras opções para o passageiro são a Linha 12-Safira e a Linha 3-Vermelha do Metrô, que está com a transferência liberada nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

Além dos transtornos pela manhã, no fim da tarde de quarta-feira, por exemplo, o Terminal da Barra Funda ficou lotado, devido à lentidão nos deslocamentos.