Milho: governo do México apoia projeto para proibir plantio de transgênico

Nova York, 23/12 - O governo mexicano apoia um projeto de lei que será debatido no próximo ano no Congresso do país para proibir o plantio de milho transgênico no México, mas deve seguir importando dos Estados Unidos. O país latino-americano reforçou que cumprirá a decisão e um painel do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMA) contra a proibição das importações de milho geneticamente modificado (GM). "O relatório do painel se refere exclusivamente ao comércio entre o México e os EUA", disse o Ministério da Economia mexicano, acrescentando que o governo "reafirma seu compromisso de proteger a diversidade genética do milho nativo do México". O milho comprado pelos mexicanos é usado principalmente para alimentar o gado, mas o país anunciou planos para proibir o uso do grão geneticamente modificado para consumo humano em 2020, incluindo uma possível futura proibição também para alimentação animal. O governo dos EUA solicitou formalmente um painel de resolução de disputas em 2023.O Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) informou que as exportações de milho do país para o México somaram US$ 4,8 bilhões entre janeiro e outubro deste ano, e que a decisão do painel "garante que os produtores e exportadores norte-americanos continuarão a ter pleno e justo acesso ao mercado mexicano". Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press