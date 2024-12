Detento em saidinha e filho de 9 anos são mortos a tiros em SP; criança estava no colo do pai

O pai assassinado foi identificado como Willian Nascimento da Cruz. Já a criança, como Vitor Gabriel. O velório acontece neste domingo e o sepultamento será no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Osasco.

À polícia, uma irmã do homem disse que ele estava preso havia oito anos, acusado de roubo, e tinha sido beneficiado com a saída temporária para passar o Natal com a família. Ela desconhecia se o irmão havia tido algum desentendimento com outra pessoa. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou que o detento Willian Nascimento da Cruz, de 39 anos, em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária de São Vicente estava de saída temporária.

A Polícia Técnica esteve no local para a perícia. O caso foi registrado como homicídio no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão). "As diligências para identificar e localizar os autores do crime estão em andamento", diz a SSP.