Turista de Jundiaí é baleada e morta no Rio; ela foi levada por engano para favela

Uma mulher de 34 anos, moradora de Jundiaí, no interior de São Paulo, foi baleada e morta no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 28, após entrar por engano em uma comunidade. O motorista de aplicativo que a transportava também ficou ferido, mas já recebeu alta. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Até este domingo, 29, nenhum suspeito tinha sido preso.

A gerente contábil Diely da Silva Maia fazia turismo no Rio e, antes de ser atingida, havia postado em sua rede social várias imagens do passeio. Ela estava de férias e viajou para passar o réveillon na "Cidade Maravilhosa". Antes de ser morta, Diely postou fotos em um restaurante e com amigas, aproveitando o dia na praia.

O crime aconteceu quando Diely estava no banco de passageiro do carro de aplicativo, na estrada Benvindo de Moraes, em Vargem Pequena, próximo do Recreio dos Bandeirantes. O motorista Anderson Sales Pinheiro, de 34 anos, se confundiu com o trajeto e acabou entrando na Comunidade do Fontela, uma área de ocupações e favelas.