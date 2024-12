SP tem alagamentos, desalojados e carros destruídos por granizo; veja previsão

Em Rafard, devido às chuvas que atingiram a região, o Rio Capivari transbordou mais uma vez, provocando alagamentos em diversos pontos e a invasão de água em residências.

Previsão do tempo

De acordo com a Defesa Civil do Estado de SP, até a madrugada desta segunda-feira, 30, o tempo permaneceu instável. Chuvas devem voltar a cair nas regiões oeste, noroeste e também na faixa leste do Estado. A recomendação da força é preparar-se para as prováveis variações climáticas.

Quem mora próximo a áreas de barreira também deve ficar atento. O solo encharcado ainda mantém elevado o risco de deslizamentos de terra.

A segunda deve ser de sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros vão variar entre dos 18°C a máximas que podem superar os 28°C. No fim da tarde, retornam as condições para chuvas rápidas e isoladas.

Na terça-feira, dia 31, o sol surge entre nuvens, o que deve contribuir para a elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. As mínimas devem ficar próximas dos 18°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 29°C.