RJ: Turista de SP morre baleada após motorista de app entrar em comunidade

A paulista Diely da Silva Maia, 34, foi morta na noite de sábado (28) após o carro de aplicativo em que ela estava entrar por engano em uma comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motorista ficou ferido.

O que aconteceu

O caso ocorreu na Favela do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Oeste da capital fluminense. Diely estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando o motorista entrou por engano na comunidade. A paulista foi baleada e morreu na hora.

O motorista do carro também foi atingido, mas sobreviveu ao ataque. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Anderson Pinheiro, 34, "recebeu atendimento médico e prestou depoimento". A investigação do caso agora é de responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que está com agentes "em diligências para identificar a autoria e esclarecer os fatos".