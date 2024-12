Chuva e granizo causam danos em SP; previsão é de virada sem temporal

Ainda segundo o CGE, as zonas oeste e norte, incluindo a Marginal do Tietê e do Pinheiros chegaram a ficar em estado de atenção para alagamentos.

No domingo, além de rajadas de vento que chegaram até 39,2 km/h, precipitações com raios e queda de granizo atingiram diversas localidades. Além disso, quedas de árvores e alagamentos pontuais também foram registrados na região metropolitana.

Segundo a Defesa Civil do Estado, na madrugada de ontem, apesar da baixa possibilidade de formação de grandes alagamentos, o solo encharcado mantinha elevado o risco de deslizamentos de terra.

Cajamar foi uma das cidades afetadas pelas precipitações isoladas na Grande São Paulo. Em levantamento preliminar, a Defesa Civil no município contabilizou cerca de 80 residências com danos nas telhas devido à chuva com granizo. Equipes da Defesa Civil paulista forneceram lona e kits de limpeza aos moradores. Materiais de ajuda humanitária, como colchões e travesseiros, foram distribuídos às famílias afetadas.

Em São José dos Campos, no interior, houve forte chuva acompanhada de rajadas de vento, que provocou quedas de árvores, além de pontos de alagamento. Jardim Telespark, Santana e Alto da Ponte foram os bairros mais afetados. O muro da empresa de ônibus Venetur desabou.

Previsão