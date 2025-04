Safra de pinhão do RS deve chegar a 860 t, diz Emater

São Paulo, 3 - A safra de pinhão 2025 no Rio Grande do Sul deve alcançar cerca de 860 toneladas, segundo a Emater/RS. A maior parte da produção está concentrada na Serra Gaúcha, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, que devem colher mais de 600 toneladas. No Planalto, a estimativa é de 110 toneladas, enquanto as regiões Centro Serra e Serra do Botucaraí devem somar aproximadamente 150 toneladas. Em nota, a Emater disse que as previsões apontam para uma manutenção dos índices da safra anterior em alguns municípios, enquanto outros podem registrar crescimento entre 10% e 20%. "As secas recorrentes nos últimos anos, as chuvas abundantes no fim do inverno e no início da primavera, além da alternância de produção característica da Araucária, influenciam diretamente na colheita", apontou a engenheira florestal Adelaide Ramos, do regional de Caxias do Sul da Emater/RS-Ascar.