Governo reforça efetivo da Força Nacional no Paraná após ataque a indígenas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou em 50% o efetivo da Força Nacional nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no oeste do Paraná, após ataques contra indígenas da comunidade Avá-Guarani. Na última sexta-feira, 3, quatro indígenas foram baleados e hospitalizados. A pasta informou em nota que o efetivo está em operação desde sábado, 4, mas não divulga o número exato de agentes no local por motivos de segurança.

A Polícia Federal (PF) também disse, em nota, que abriu inquérito para apurar a autoria e responsabilidade criminal dos envolvidos. Na manhã deste sábado, 4, foi realizada uma perícia no local do conflito. A PF informou que forças de segurança pública federais, estaduais e municipais estiveram no local para evitar a ocorrência de novos episódios de violência.

Os ataques ocorreram na área da Terra Indígena Tekoha Guasu Guavirá, que ainda está em fase de conclusão da demarcação. De acordo com entidades indígenas, a violência contra os Avá-Guarani vem escalando desde o dia 29 de dezembro. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) disse em nota que homens armados têm invadido a comunidade todas as noites, lançado bombas e queimado barracos.