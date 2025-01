Marinha retoma buscas por vítimas de queda de ponte; 13ª é encontrada

A Marinha retomou nesta sexta-feira, 3, a força-tarefa de busca e resgate de vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. O 13.º corpo foi encontrado.

A operação com mergulhos e uso de drones subaquáticos foi interrompida na quinta, 2, devido à necessidade de abertura das comportas da usina hidrelétrica operada pelo Consórcio Estreito Energia (Ceste). Já as buscas com embarcações e drones aéreos seguem ininterruptamente, diz a Marinha.

Às 10h30 desta sexta, um corpo foi localizado e resgatado pela força-tarefa. Mergulhadores realizaram incursões às proximidades dos destroços da ponte e trouxeram o corpo à superfície. Somadas às vítimas encontradas nos últimos dias, 13 óbitos estão confirmados, dentre 17 desaparecidas.