Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos; há queda de granizo

A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira, 7, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. As próximas horas seguem com tempo instável na capital paulista.

"Chuvas formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, continuam atuando na capital paulista de forma isolada e com rápido deslocamento. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na zona sudeste, já se deslocando para o ABC paulista e para a zona leste da capital", afirma o órgão municipal.

Na zona sul, nas subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro chove fraco com pontos moderados.