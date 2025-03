Embrapa: custo de produção de frangos de corte e de suínos aumenta em fevereiro

São Paulo, 14 - Os custos de produção de frangos de corte e de suínos subiram em fevereiro no Paraná e em Santa Catarina, principais Estados produtores e exportadores, puxados pela alta dos preços da ração.Conforme levantamento da Embrapa Suínos e Aves, no Paraná, o custo de produção do quilo do frango de corte foi de R$ 4,87, alta de 1,25% em relação a janeiro. "O aumento acumulado nos últimos 12 meses é de 11,32%, com o ICPFrango alcançando 377,13 pontos. A ração se destacou como o principal componente de custo, com um aumento de 1,71% no mês e de 12,27% no acumulado dos últimos 12 meses, atingindo uma participação de 68,10% no custo total de produção", informou.Em Santa Catarina, o custo de produzir um quilo de suíno vivo foi de R$ 6,37, aumento de 0,37% em relação a janeiro. "O aumento acumulado nos últimos 12 meses é de 11,82%, com o ICPSuíno alcançando 364,26 pontos. A ração dos animais se destacou como o principal componente de custo, com um aumento de 0,10% no mês e 10,86% no acumulado dos últimos 12 meses, atingindo uma participação de 72,62% no custo total de produção", disse a Embrapa.