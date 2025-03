Malafaia chama Moraes de ditador antes de manifestação com Bolsonaro

O pastor evangélico Silas Malafaia, um dos organizadores do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praia de Copacabana, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de "ditador" antes do início do evento neste domingo, 16. Segundo Malafaia, que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, o Brasil vive uma "perseguição política" nunca vista.

"Ele é um ditador, que está extrapolando todas as leis do nosso País. É uma verdadeira perseguição política como a gente nunca viu na história do nosso País", disse.

Malafaia, que também organizou os atos feitos por Bolsonaro na Avenida Paulista e em Copacabana no ano passado, evitou falar sobre quantos manifestantes devem comparecer neste domingo. O pastor evangélico disse, porém, que a esquerda não consegue "colocar nem a metade".