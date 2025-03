Expresso Aeroporto muda trajeto a partir desta semana; veja como fica

Desde o início da operação nesta segunda, 17, até 1º de abril, os trens que seguem em direção à Estação Aeroporto-Guarulhos sairão da plataforma 5 da Luz, onde já faziam uma parada.

Posteriormente, a partir das 22h do dia 4 de abril até o término da operação comercial do dia 6 de abril e prosseguindo nos finais de semana de 11 a 13 e 25 a 27 de abril e no feriado de Tiradentes, em 21 de abril, o Expresso Aeroporto também permanecerá partindo da Estação Luz.

Nesses mesmos períodos, a Linha 11-Coral utilizará a plataforma 3 da Luz tanto para embarque quanto para desembarque.

Durante a obra, será feita a substituição das grades de dormentes de madeira por concreto na via, eliminando falhas por problemas com a bitola e dormentes deterioradas. Além disso, não será necessário mais interrupções para inspeção de dormentes e fixações, nem manutenção para substituir as dormentes.

Veja o cronograma completo:

- 17 de março a 1º de abril: Expresso Aeroporto e Linha 11-Coral partem da estação da Luz, das plataformas 5 e 3, respectivamente;