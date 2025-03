Malafaia chama presidente do Republicanos de 'cretino' e cobra saída de Tarcísio do partido

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia publicou nesta quarta-feira, 19, um vídeo em que critica o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), por declaração sobre o projeto que propõe anistia aos presos do 8 de Janeiro.

Em entrevista à CNN, Marcos Pereira disse que a pauta "não só contamina o debate da eleição presidencial como também a própria governabilidade e a própria atuação da Câmara e do Senado".

No vídeo publicado em seu Instagram, Silas Malafaia afirmou que "tem que ser muito cretino para falar isso", e que a opinião do deputado se deve ao partido possuir "ministérios e cargos" no governo Lula.