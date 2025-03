Após morte de turista, equipe do Cristo recebe treinamento para emergências

Uma equipe despreparada que não sabia como realizar um suporte básico, foram 35 minutos de luta travadas com pouquíssimos recursos, um posto de atendimento fechado com o parque aberto Melissa Schiwe

Em resposta ao ocorrido, o INC fez hoje uma capacitação dos funcionários do Cristo Redentor em técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. A ação foi conduzida pela equipe do Laboratório de Simulação Realística do INC, com a participação de médicos e enfermeiros especializados, como a diretora do Instituto, a cardiologista Aurora Issa

Profissionais aprenderam como reanimar vítimas de parada cardíaca. Após a parte teórica, os participantes praticaram as manobras de compressão torácica em manequins simuladores.

Profissionais do Cristo Redentor durante o treinamento de RCP Imagem: Divulgação

Evento foi finalizado com uma demonstração do uso do DEA (desfibrilador externo automático). O uso do equipamento aumenta as chances de sobrevivência em casos de parada cardíaca.

Também anunciada a implementação de melhorias nos serviços médicos do monumento. A medida inclui disponibilização de ambulâncias e postos de atendimento funcionando durante todo o horário de visitação.