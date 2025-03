Brasil vai apresentar 'propostas mais ousadas para o meio ambiente' na COP30, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo brasileiro vai apresentar as "propostas mais ousadas para o meio ambiente" na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece em novembro deste ano, em Belém (PA).

"Por exemplo, o pagamento de serviços ambientais de floresta em pé, dos países tropicais, a questão do mercado internacional de carbono. Nós estamos na fronteira da discussão do mundo em relação a isso e temos toda a condição de continuar liderando", disse, no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

Haddad afirmou que a Fazenda e o Ministério do Meio Ambiente estão "entrosados" e que iniciativas do governo na pauta de biocombustíveis, energia limpa, títulos verdes e mercado de carbono estão avançando.