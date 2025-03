Sino gigante com 55 toneladas sairá da Polônia para virar atração em GO

Com 55 toneladas, o maior sino suspenso do mundo chega ao município de Trindade (GO) no fim de maio e será recepcionado com missa e apresentações culturais, além de ficar exposto ao público durante a Romaria do Divino Pai Eterno.

O que aconteceu

Batizado de Vox Patris —(significa voz do Pai em latim)—, o sino mede 4 metros de altura por 4,5 de diâmetro. Ele chegará ao município goiano entre os dias 25 e 26 de maio, após uma jornada de mais de 10 mil quilômetros iniciada na Polônia.

A recepção será marcada por missa e apresentação cultural com orquestra e balé. Após a cerimônia, o sino será levado ao novo Santuário do Divino Pai Eterno, segunda maior basílica do país, onde ficará exposto até que o campanário fique pronto. Durante a Romaria 2025, os fiéis poderão vê-lo de perto e ouvir seu som em ocasiões especiais, segundo a Prefeitura de Trindade.