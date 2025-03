Grupo de oito pessoas faz arrastão em farmácia da zona sul de São Paulo

Um grupo de ao menos oito pessoas invadiu uma farmácia no bairro Americanópolis, na zona sul de São Paulo, e promoveu um arrastão no estabelecimento. O caso, de acordo com as imagens, ocorreu no dia 16 de março, mas só foi divulgado nas redes sociais nesta quinta, 20.

Em vídeo veiculado pelo portal G1, que mostra o momento do assalto, é possível ver que os homens entram na drogaria com sacolas, todos ao mesmo tempo e, em 20 segundos, saem do lugar com uma série de produtos.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil não localizou o boletim de ocorrência do caso.