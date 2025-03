IGC eleva projeção da safra global de grãos de 2024/25 para 2,306 bilhões de t

São Paulo, 20 - O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) aumentou nesta quinta-feira, 20, sua previsão para a produção mundial de grãos em 2024/25, de 2,301 bilhões para 2,306 bilhões de toneladas. O aumento foi atribuído a uma projeção maior para o milho e o trigo. O volume ainda é inferior ao estimado para 2023/24, de 2,310 bilhões de toneladas. O consumo em 2024/25 foi projetado em 2,334 bilhões de toneladas, aumento de 2 milhões de t ante o projetado em fevereiro. Quanto aos estoques, o conselho ampliou sua estimativa em 1 milhão de t, para 577 milhões de t. Em 2023/24, a projeção de consumo ficou em 2,323 bilhões de t, com volume estocado de 607 milhões de t.Para a soja, a projeção de produção em 2024/25 foi mantida em 418 milhões de t, com destaque para safras robustas do Brasil e dos EUA. O consumo global da oleaginosa foi reduzido em 1 milhão de t, para 409 milhões de t, de acordo com a estimativa. O IGC ainda manteve a previsão de estoque em 82 milhões de t. Em 2023/24, a produção foi estimada em 396 milhões de t, com consumo de 385 milhões de t e estoques de 73 milhões de t.Quanto ao milho, o conselho aumentou sua estimativa de produção de 2024/25 em 1 milhão de t, para 1,217 bilhão de t. A projeção de consumo foi mantida em 1,238 bilhão de t, enquanto a de estoques caiu 1 milhões de t, para 274 milhões de t. Para 2023/24, a estimativa de produção é de 1,231 bilhão de t, com consumo de 1,228 bilhão de t e estoques de 296 milhões de t. A perspectiva de safra menor ante a temporada anterior se deve às expectativas de recuos na América do Sul.Em relação ao trigo em 2024/25, o IGC aumentou em 2 milhões de toneladas sua projeção de produção, para 799 milhões de t. O consumo foi ampliado de 806 milhões de t para 807 milhões de t. Os estoques também foram ampliados em 1 milhão de t, para 265 milhões de t. Em 2023/24, a estimativa de produção ficou em 795 milhões de t, com consumo de 807 milhões de t e estoques de 273 milhões de t.Estimativas para 2025/26O IGC também divulgou sua primeira estimativa para a safra 2025/26, que é esperada para alcançar 2,368 bilhões de toneladas, volume 2,7% maior que o projetado para a safra atual. Na temporada, o consumo foi projetado em 2,367 bilhões de t, com estoques de 578 milhões de t.A soja pode ter uma produção maior no próximo ano comercial, com 427 milhões de t, segundo as projeções do IGC. O consumo foi projetado em 426 milhões de t e os estoques em 83 milhões de t. Enquanto isso, o milho pode ter produção de 1,269 bilhão de t, com consumo de 1,263 bilhão de t e estoques de 280 milhões de t. Já o trigo deve subir para 807 milhões de t produzidas, estimou a conselho. O consumo do cereal foi projetado para 813 milhões de t, com estoque de 259 milhões de t.