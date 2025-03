Lucro da Fonterra aumenta 8% no 1º semestre fiscal, para US$ 424 milhões

São Paulo, 20 - A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, obteve lucro de 729 milhões de dólares neozelandeses (US$ 424 milhões), depois de impostos, no primeiro semestre de seu ano fiscal 2025, encerrado em 31 de janeiro, informou a companhia. O resultado é 8% maior do que o registrado em igual período do ano fiscal anterior, de 674 milhões de dólares neozelandeses (US$ 1 = 1,7195 dólar neozelandês). O lucro operacional aumentou 16% na mesma comparação, para 1,107 bilhão de dólares neozelandeses.Em ingredientes, o lucro operacional cresceu 49%, para 696 milhões de dólares neozelandeses. O CEO da Fonterra, Miles Hurrell, disse em comunicado que o desempenho do segmento de ingredientes foi destaque no semestre, com melhores margens e uma melhora no mix de produtos.No segmento de food service, houve queda de 32,7%, para 230 milhões de dólares neozelandeses. O lucro operacional no segmento de consumo diminuiu 2,3%, para 173 milhões de dólares neozelandeses.A Fonterra anunciou que vai pagar dividendo semestral de 22 centavos de dólar neozelandês por ação. A estimativa de preço ao produtor para a temporada 2024/25, iniciada em 1º de junho, passou para um intervalo de 9,70 a 10,30 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite. A projeção anterior era de uma faixa de 9,50 a 10,50 dólares neozelandeses.