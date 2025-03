Inmet/Inpe: outono terá temperaturas acima da média e menos chuvas no Centro-Sul

São Paulo, 21 - O outono de 2025 terá temperaturas acima da média histórica em quase todo o Brasil e chuvas abaixo da normalidade em grande parte do Centro-Sul do País, segundo nota técnica divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O outono, que começou na quinta-feira, 20, às 6h01 e vai até 20 de junho, marca a transição "entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central", destacou a nota, apontando que "as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino". O período também será caracterizado pela transição do La Niña para condições neutras no Pacífico, com "66% de probabilidade de neutralidade durante o trimestre março-abril-maio/2025".Na Região Norte, o período terá chuvas acima da média na porção centro-norte, enquanto o sul da região registrará precipitações "próximas ou abaixo da média". As temperaturas podem ficar "1 a 2ºC acima da média no sudeste do Pará e oeste do Tocantins".Para o Nordeste, a previsão aponta "condições desfavoráveis para as chuvas" no centro-sul. Já a porção norte receberá "chuvas mais regulares devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mais ao sul de sua posição climatológica".O Centro-Oeste terá "chuvas abaixo da média histórica", algo comum a partir de abril, mês que "representa a transição entre o período chuvoso e o seco desta região". As temperaturas ficarão acima da média em todos os Estados.No Sudeste, haverá "predomínio de chuvas abaixo da média histórica", embora possam ocorrer "eventos de chuvas intensas na porção leste, devido à passagem de sistemas frontais sobre o oceano". As temperaturas superarão a média, com possíveis quedas pontuais por "incursões de massas de ar frio, especialmente em regiões de maior altitude".A Região Sul enfrentará "condições desfavoráveis para as chuvas", principalmente nos Estados do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. A exceção será o "centro-sul do Rio Grande do Sul, onde a expectativa é de chuvas variando entre próximas a acima da média".O Inmet alerta para impactos na agricultura. No Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), "chuvas abaixo da média podem reduzir os níveis de água no solo, dificultando o avanço do plantio", mas favorecendo a colheita da primeira safra.Já no Centro-Oeste e Sudeste, menos chuva "favorecerá a redução gradual do armazenamento hídrico no solo, prejudicando o desenvolvimento dos cultivos de segunda safra em fases de maior necessidade hídrica".Durante o outono também "observam-se as primeiras formações de fenômenos adversos", como nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul e Sudeste e no Mato Grosso do Sul; neve nas áreas serranas e planaltos da Região Sul; e friagem no sul da Região Norte e nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás.