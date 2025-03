Outono terá temperaturas acima da média e menos chuvas no Centro-Sul do País

O outono de 2025 terá temperaturas acima da média histórica em quase todo o Brasil e chuvas abaixo da normalidade em grande parte do Centro-Sul do País, segundo nota técnica divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O outono, que começou na quinta-feira, 20, às 6h01 e vai até 20 de junho, marca a transição "entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central", destacou a nota, apontando que "as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino".

O período também será caracterizado pela transição do La Niña para condições neutras no Pacífico, com "66% de probabilidade de neutralidade durante o trimestre março-abril-maio/2025".

Na Região Norte, o período terá chuvas acima da média na porção centro-norte, enquanto o sul da região registrará precipitações "próximas ou abaixo da média". As temperaturas podem ficar "1 a 2ºC acima da média no sudeste do Pará e oeste do Tocantins".