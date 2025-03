Gilmar Mendes diz que Judiciário vive 'quadro de verdadeira desordem' de supersalários

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, defendeu nesta segunda-feira, 24, que novas regras sejam estabelecidas para a remuneração do Poder Judiciário. Ele afirmou que o Brasil vive um "quadro de verdadeira desordem" quando o assunto é os supersalários da Justiça e sugeriu um debate por parte do governo.

A declaração ocorreu em evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"Me parece fundamental que haja uma discussão a propósito dessa temática. Nós estamos vivendo um quadro de verdadeira desordem. A toda hora os jornais estampam novos penduricalhos e gratificações. É preciso que se estabeleçam regras e normas para isso", afirmou o decano do STF.