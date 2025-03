Ação de prefeitos para evitar renovação da Enel é processo democrático, diz chefe da Aneel

Leilões

Sandoval Feitosa disse ainda que teve reunião com o secretário do Ministério de Minas e Energia, Thiago Barral, para tratar de pequenos ajustes de datas em leilões para o fim do ano, o que deve afetar - se acatado - os leilões de transmissão. O diretor-geral reconheceu, inclusive, a possibilidade de consultas públicas com prazos reduzidos, a depender da necessidade.

Ele explicou que normalmente há 105 dias para a preparação do certame, incluindo consultas, avaliação dos resultados das consultas e edital. Esse prazo vai precisar ser reduzido para acomodar os 6 leilões em 2025.