Anvisa faz alerta sobre tentativa de golpe com e-mail falso

O endereço, no entanto, não pertence ao domínio da Anvisa. Em nota, a agência orienta o público em geral, em caso de recebimento desse tipo de e-mail, a não clicar em nenhum link e não realizar nenhum pagamento.

O órgão também recomenda denunciar a falsa cobrança. As denúncias podem ser enviadas pelos canais oficiais da agência, como o formulário eletrônico do "fale conosco" e o chat. Veja aqui as opções de atendimento em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/canais_atendimento