Felipe Neto mente que é pré-candidato a presidente em 2026 para vender audiolivro

O youtuber disse ainda que, se eleito presidente, pretende ser como um "pai que precisa vigiar o seu filho" ou um "irmão mais velho" dos brasileiros. Segundo ele, os últimos meses longe dos debates nas redes serviu para desenhar o futuro político.

"Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora porque, como em toda a minha carreira, eu baseio as minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade", afirmou o youtuber.

No novo vídeo, Felipe Neto disse esperar "do fundo do coração" que as pessoas "não tenham acreditado" que ele seria candidato a presidente. "O que eu queria era chamar a sua atenção", prosseguiu. "Tudo o que falei naquele vídeo é o oposto do que eu acredito."

O anúncio inicial já havia despertado a desconfiança de internautas nas redes sociais, que suspeitavam de uma estratégia de marketing do influenciador - o que foi confirmado com o novo vídeo. Na nova publicação, ele incentiva a leitura como combate ao autoritarismo e divulga um audiolivro.

Entre os youtubers, Felipe Neto foi um dos principais críticos da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, posteriormente, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, porém, ele se tornou um dos principais aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha petista nas redes sociais.

Neto chegou a ser o narrador de uma inserção eleitoral do então candidato do PT veiculada nas vésperas do primeiro turno da eleição: "Enquanto as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto", disse na propaganda. No início do governo Lula, o youtuber foi alocado em um grupo de trabalho destinado a combater discurso de ódio.