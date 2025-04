Serial killer encara 1° júri por 18 mortes em Maceió; defesa alega loucura

O ex-agente penitenciário Albino Santos de Lima, 42, senta hoje no banco dos réus para ser julgado no primeiro de 10 processos que responde por assassinatos praticados em Maceió. A pedido da Justiça, o júri popular do serial killer de Alagoas, como ficou conhecido, terá reforço policial devido à comoção popular gerada pelos casos.

Albino é acusado de 18 assassinatos na capital alagoana entre 2019 e 2024, alguns ainda sem denúncia por parte do MP-AL (Ministério Público de Alagoas). Ele está preso desde setembro do ano passado pelos crimes que confessou à polícia. O caso corre na 8ª Vara Criminal da Capital/Tribunal do Júri

Nesta sexta-feira, ele vai responder pela morte de Emerson Wagner da Silva e outra tentativa de assassinato no dia 21 de junho de 2024, no bairro da Ponta Grossa, periferia da capital alagoana. Se condenado, ele pode pegar até 50 anos de prisão (30 pelo homicídio praticado e 20 pela tentativa).