Lula se refere à diretora-geral do FMI como 'uma mulherzinha' em evento

"E lá [em Hiroshima] eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidente do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia. 'Presidente Lula, presidente Lula, você sabe que está difícil a coisa para o Brasil. O Brasil só vai crescer 0,8%'. Eu falei: 'Você nem me conhece, eu não te conheço, sabe? Como você fala que o Brasil vai crescer 0,8%?'. E a resposta veio no final do ano, o Brasil cresceu 3,2%", narrou.

A declaração ocorreu durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon (Feira Internacional da Construção Civil e Arquitetura) e da 100ª edição do Enic (Encontro Internacional da Indústria da Construção).