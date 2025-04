Na Agrishow, Zema promete encerrar mandato com geração de 1 milhão de empregos formais em MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou neste domingo, 27, que deve encerrar sua gestão com a marca de 1 milhão de empregos formais gerados no Estado. A declaração foi dada durante a cerimônia de abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto, marcada pela presença de representantes da oposição ao governo Lula, alguns especulados como potenciais candidatos à Presidência em 2026.

"Muito provavelmente ainda este ano, farei a entrega que mais me dá orgulho: um milhão de empregos formais durante meu governo", declarou durante evento em Ribeirão Preto (SP). "Um milhão de empregos faz diferença no País. Imaginem em um Estado que estava à beira do abismo", acrescentou Zema, que está em seu segundo mandato.

Zema atribuiu parte desse desempenho ao avanço do agronegócio mineiro, que em 2024 ultrapassou pela primeira vez na história do Estado o setor da mineração em volume de exportações. "Minas Gerais, como o próprio nome diz, é um estado produtor de minério. E no ano passado, tive a felicidade de ser o governador em que, pela primeira vez, o agro exportou mais que os outros setores", afirmou.