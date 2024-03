Cigarro grátis ilegal: empresas bancam open paiol em festas estudantis

"E veio aí o welcome que não pode faltar: Palheiros Paulistinha! Eles que já são presença confirmada nos rolês, não poderiam ficar de fora", disse a postagem de divulgação no Instagram do evento Melhores do Ano, promovido pelas atléticas Problemática, Enigma e Unidos do Vale, da Universidade Federal de Goiás (UFG), em dezembro de 2022, com distribuição gratuita de cigarros de palha durante a primeira hora do evento.

Além do "welcome", os cigarros também apareceram nas festas universitárias como "open", quando são distribuídos durante todo o evento; "booms", quando a distribuição é por tempo limitado, e como recompensas, quando o recebimento é condicionado a um desafio da organização (como beber cachaça).

"A propaganda é fundamental", avalia Graziele Grilo, coordenadora sênior do programa de pesquisa e líder regional para América Latina do Instituto pelo Controle Global do Tabaco (IGTC), ligado à Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Para ela, é necessário "mudar a aceitação social" do cigarro para as políticas públicas antitabagismo funcionarem, o que viria ocorrendo no Brasil, e a distribuição gratuita em festas viria na contramão desse movimento. "Ela ajuda a tornar essa prática [fumar] como se fosse algo normal, especialmente para o público mais jovem", afirmou.

Doce para conquistar os jovens

A atlética e o centro acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) também realizaram festas com produtos da Palheiros Paulistinha, nos anos de 2020 e 2022. No primeiro evento, promoveram uma "degustação" de cigarros "de sabores diversos, entre eles tradicional, mentolado, cereja, e outros", de acordo com uma das postagens. O mesmo ocorreu em festas do ano passado, como na Libertação dos Bixos, que ocorreu em São Carlos, e a Reprodução, em Bauru, cuja divulgação contava com a oferta de cigarros com aditivos.

O uso dos sabores é outra "estratégia" da indústria do fumo para facilitar a "iniciação ao tabagismo" e "atrair novos consumidores, em especial o público jovem", de acordo com nota técnica do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde (Cetab), ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).