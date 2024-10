Programa do Ministério da Justiça admite monitorar 'alvo' sem justificativa

'Cerco eletrônico'

O sistema de controle e vigilância se vale, entre outras informações, de imagens captadas em tempo real por 35,9 mil câmeras espalhadas por lugares públicos em todo o Brasil: rodovias federais, ruas e avenidas urbanas, entradas e saídas de estádios de futebol, entre outros pontos. O Córtex mantém uma funcionalidade chamada "cerco eletrônico", que serve para monitorar em tempo real veículos por ruas e avenidas pelo país a partir da "leitura" das placas dos carros.

Além disso, "as bases de dados internalizadas no Córtex" incluem outros dados sensíveis, como a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), que contém vencimentos salariais de milhões de pessoas empregadas no Brasil; o Cadastro do Sistema Único de Saúde (CADSUS), com dados sigilosos de pacientes do SUS; e informações não especificadas sobre autoridades em geral, qualificadas como Pessoas Expostas Politicamente (PEPs).

Embora seja o criador, coordenador e mantenedor da plataforma, o MJSP disse à reportagem que não cabe à pasta controlar o acesso das consultas dos "alvos" pelos outros órgãos públicos que usam o Córtex. Segundo o próprio ministério, os "alvos" do Córtex podem ser vigiados por tempo indeterminado.

Documentos revelam ainda que o MJSP descobriu pelo menos um caso de usuário que fez 1 milhão de pesquisas no Córtex em um único dia, o que sugere o uso de robôs para a extração de dados sensíveis.

Nesse ponto, outro documento do MJSP registra a suspeita da presença de "laranjas" no sistema, com pessoas sem qualquer ligação com órgãos de segurança pública operando o Córtex. Suspeitas dessa natureza já foram tratadas anteriormente em reportagens do site The Intercept Brasil e da revista Crusoé.