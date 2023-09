Cientista que ficou preso a mil metros de profundidade em caverna é resgatado após 9 dias

ANCARA, 12 SET (ANSA) - O espeleólogo (estudioso de cavidades naturais) americano que adoeceu no último dia 2 de setembro dentro de uma gruta no sul da Turquia foi salvo e retornou à superfície nesta terça-feira (12, no horário local).

Após nove dias preso, Mark Dickey, de 40 anos, foi salvo por uma equipe internacional de socorristas.

O homem passou todo esse período com uma hemorragia interna.