Advogado de Cid diz na TV que Bolsonaro sabia de tudo e depois recua

Advogado de Mauro Cid, Cezar Bitencourt afirmou, em entrevista à GloboNews, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comandava a organização criminosa indiciada pela Polícia Federal e conhecia o plano para um golpe de Estado que envolvia os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Entretanto, minutos após essas declarações, o advogado recuou e negou que tenha dito que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado e de execução de autoridades.

O que aconteceu

"Presidente sabia de tudo", afirmou o advogado sobre intenção dos golpistas de assassinar lideranças. Bitencourt disse ainda que Bolsonaro "comandava essa organização" que foi alvo da Operação Contragolpe no começo da semana.