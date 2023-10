Candidato argentino pede desculpas por ataques contra Papa

O candidato ultraliberal, que surpreendentemente obteve o maior número de votos nas primárias de agosto, rejeitou, portanto, o debate sobre a memória e a procura de justiça para os crimes da ditadura como algo do passado. "Continuem discutindo a história, viemos para governar", acrescentou.

Durante o debate, as receitas para sair da grave situação que assola a economia argentina, com inflação de 124% e pobreza acima de 40%, também estiveram no centro do embate.

Milei afirmou ser "o único capaz de exterminar a inflação" e propôs "uma reforma profunda do Estado, um corte drástico nas despesas, a redução do nível de impostos, as privatizações e o encerramento do Banco Central".

Por sua vez, Massa defendeu "um programa de desenvolvimento" que aproveite ativos de rápido crescimento, como energia e lítio, mantendo o equilíbrio fiscal e reduzindo progressivamente os principais fatores inflacionários.

O combate à inflação também é uma prioridade para a conservadora Patricia Bullrich, que ressaltou ter um corpo econômico adequado para o efeito e uma estrutura política forte para executar seu programa. Já a candidata de esquerda Miriam Bregman atribuiu a culpa pela crise atual aos governos sujeitos ao Fundo Monetário Internacional, enquanto Juan Schiarett expressou principalmente a necessidade de regressar a políticas de equilíbrio fiscal.

