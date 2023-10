Após boatos, El Shaarawy chora ao fazer gol da vitória da Roma

Após o gol decisivo, o atacante caiu em lágrimas, dando vazão à emoção depois de ter sido acusado pelo ex-paparazzo Fabrizio Corona, conhecido por casos de extorsão, de envolvimento em apostas ilegais.

No entanto, El Shaarawy não é alvo de nenhuma investigação, e tanto a Roma quanto o técnico do clube, José Mourinho, saíram em defesa do jogador, que deve entrar com uma ação por difamação.

"É uma das emoções mais belas marcar e comemorar com a torcida. Sempre pensei apenas em jogar e me divertir, isso foi um desabafo pelo momento, mas estou feliz pelo gol e pela vitória", disse El Shaarawy após o jogo. "Tenho a consciência no lugar, e faz mal quando não são ditas coisas verdadeiras", acrescentou. (ANSA).

