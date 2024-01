Trump vence cáucus de Iowa e reforça favoritismo

WASHINGTON, 16 JAN (ANSA) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu com folga o cáucus de Iowa, primeira etapa das prévias republicanas para escolher o adversário do democrata Joe Biden nas eleições de novembro.

O magnata obteve 51% dos votos e faturou 20 dos 40 delegados em jogo, superando por ampla margem o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 21,2% (nove delegados), a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, com 19,1% (oito), e o empreendedor Vivek Ramaswamy, com 7,7% (três).

Trump venceu em praticamente todos os condados de Iowa, com exceção de Johnson, onde Haley ficou somente um voto na frente do magnata.